Clubes espanhóis: dívida milionária Os clubes espanhóis devem cerca de US$ 280 milhões ao Fisco, segundo informações publicadas nesta terça-feira pelo diário El País. De acordo com a publicação, os três clubes que mais devem são Atlético de Madrid (U$ 66 milhões), Real Madrid (U$ 61 milhões) e Barcelona (U$ 51 milhões). O Valencia vem em seguida com uma dívida estimada em U$ 20 milhões. Depois, aparecem Sevilha (U$ 15 milhões) e Españyol (U$ 14). Entre os clubes considerados grandes, o que menos deve é o Deportivo La Coruña, com cerca de U$ 6,5 milhões. Essas dívidas dizem respeito ao período de 1996 a 1999 e, segundo a Liga Espanhola de Futebol, a maioria dos times está renegociando os pagamentos com o governo federal.