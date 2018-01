Clubes europeus de olho em Felipão A Europa se torna cada vez uma tentação para Luiz Felipe Scolari. Primeiro, o treinador campeão do mundo aceitou o desafio de dirigir a seleção de Portugal. Agora, insinua-se a perspectiva de continuar no continente, depois de terminar sua aventura lusitana, em julho de 2004. Clubes tradicionais da região já teriam acenado com propostas de trabalho que lhe provocam coceira nas mãos. Leia mais no O Estado de S. Paulo