Clubes europeus planejam criar liga Os maiores clubes europeus e grandes multinacionais estão se unindo para formar um milionário torneio de futebol ao melhor estilo da NBA, o campeonato norte-americano de basquete. O evento poderia ocorrer ainda este ano entre as 16 principais equipes da Europa e sem o envolvimento das federações de futebol, nem mesmo da Uefa, que já se declarou contrária à iniciativa. A Copa de Ouro da Europa, como está sendo chamada, seria a morte virtual da Liga dos Campeões, promovida pela Uefa, já que os jogos seriam disputados nos mesmos dias. Ambas competições envolveriam os mesmos clubes, que teriam que optar por uma delas. A grande atração da Copa de Ouro para os dirigentes de equipes é a proposta de que, para cada partida vencida, o time receberia US$ 3 milhão (mais de R$ 10 milhões). O campeão ainda levaria para casa US$ 50 milhões. A renda de publicidade, direitos de transmissão e da venda de produtos relacionados à competição seria também repartida entre os participantes. Outro fator de atração é que o novo torneio representaria um menor número de partidas em relação aos campeonatos promovidos pela Uefa, um dos eternos problemas do futebol. Isso garantiria, segundo os organizadores, uma maior atenção do público para cada jogo e o menor desgaste dos jogadores. A superliga seria disputada em dois turnos, com um total de 30 rodadas. O campeão seria a equipe que somasse mais pontos nos dois turnos. Outra novidade: não haveria rebaixamento nem a inclusão, pelo menos por enquanto, de mais times. Entre as equipes que poderão participar do campeonato estão o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, a Inter de Milão, o Porto, entre outros. Mas até que a oposição da Uefa não seja resolvida, os clubes se comprometeram a não anunciar quem efetivamente participaria da nova competição. Os clubes e empresas acreditam que a Uefa acabará cedendo, pois, de acordo com uma lei declarada pela União Européia, a federação não tem o monopólio na organização de eventos futebolísticos no continente. Com a crise que afeta o esporte e que está levando algumas equipes à graves problemas financeiros, a realização da "NBA do futebol" seria a salvação. Além disso, a separação entre competições e as federações tem sido uma tendência que vem se fortalecendo pelo mundo. Os clubes de basquete da Europa já criaram sua própria liga e há anos a Fórmula 1 deixou de ser organizada exclusivamente pela Federação Internacional de Automobilismo, que é de responsabilidade de Bernie Ecclestone.