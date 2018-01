Clubes europeus podem unir campeonatos Os campeonatos nacionais de menor visibilidade da Europa, como o da Suíça, Áustria, Portugal, Bélgica e Hungria, poderão se unir para lutar contra os problemas financeiros que estão levando vários clubes à falência. A idéia que está sendo avaliada por várias federações e clubes seria a de que dois ou mais países fundissem seus torneios para conseguir maior renda e público. Uma das propostas que está mais adiantada é a da união do campeonato suíço e austríaco em um só. Na semana passada, cartolas dos dois países se reuniram para uma primeira avaliação sobre a reforma de seus torneios. Nos dois países, times tradicionais, como o Lugano e o Insbruck, tiveram que dispensar seus jogadores depois de declarar falência. Para muitos, principalmente na Áustria, a união seria a única forma de conseguir vender o torneio às redes de tv por preços mais elevados. Além disso, a esperança é de que novos patrocinadores se interessem pelo campeonato. Outros que estão pensando em se unir são os países que antes faziam parte do bloco comunista, como Hungria, República Checa, Croácia e Eslovênia. As federações desses países até agora não sabem dizer, porém, se a eventual união irá acabar com os campeonatos nacionais ou se o novo torneio será adicionado ao calendário. Até mesmo países que haviam declarado sua independência, no começo dos anos 90, e instaurados seus próprios campeonatos, hoje são obrigados a reunificar seus torneios. A Bósnia, que havia deixado a Iugoslávia em 1992, decidiu voltar ao campeonato organizado por Belgrado há poucos meses depois que praticamente todos os times da região entraram em colapso financeiro. Mas a proposta que mais afetaria a geografia do futebol europeu é a dos times de Bruge e Anderlecht, da Bélgica. Os cartolas belgas defendem um torneio único contra os principais clubes da Holanda, Escócia e Portugal com o objetivo de competir contra a audiência e o marketing que ligas milionárias, como a da Espanha, Inglaterra, França e Itália. Oposição - Nem todos, porém, estão de acordo com essas iniciativas. Os donos dos times pequenos acusam a estratégia de união de campeonatos de favorecer apenas os grandes clubes, que seriam os únicos a participarem desses novos torneios. "Os pequenos clubes argumentam que ficariam de fora dessas competições e em situação financeira ainda pior do que estão agora", afirma um assessor da Federação Suíça de Futebol. Quem também não está gostando disso é a Uefa, que seria obrigada a reformular todo o sistema de classificação dos times para os torneios europeus, como a Liga dos Campeões.