Clubes europeus querem nova entidade A briga pelo poder no futebol europeu ganhará nova e influente entidade. As principais Ligas do continente pretendem criar, o mais rapidamente possível, uma associação que defenda seus interesses em discussões com a União Européia de Futebol (Uefa) e a Fifa. A idéia tem apoio de 15 países - dentre os quais os pesos pesados Itália, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha. As Ligas na Europa são formadas pelos clubes profissionais e têm independência em relação às Federações de Futebol locais e à Uefa. A intenção de formar uma associação continental, com sede central em Bruxelas, foi confirmada nesta terça-feira pelo alemão Wilfrid Straub. "Queremos lutar pelo direito de termos voz na Uefa", admitiu o dirigente. "E vamos convencê-la de que nossa entidade surge para tornar o futebol melhor." A Liga Profissional Européia seria, também, um contraponto ao G-14, grupo que reúne os 18 clubes mais ricos da região. "O G-14 exerce pressão enorme sobre a Uefa e a Fifa, mas luta só pelos direitos de seus associados", pondera Straub. "Nossa entidade vem para defender todos os times dos países que aderirem ao projeto." Na prática, está em jogo o poder. As Federações, na Europa, têm cuidado da legislação, das seleções e avalizam os torneios profissionais. As negociações com publicidade e venda de direitos para transmissão por tevê têm ficado, cada vez mais, por conta das Ligas. O fortalecimento dos clubes significa, também, maior influência nas decisões da Uefa e, por tabela, aumentará poder de barganha com a Fifa.