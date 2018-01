Clubes europeus vão falar com Blatter Os clubes europeus decidiram levar adiante a idéia de cobrar uma indenização das federações sempre que cederem seus jogadores para jogar pelas seleções. A proposta foi aprovada com entusiasmo no encontro de terça-feira em Nyon (SUI), onde fica a sede da Uefa, entre representantes de 102 clubes europeus. ?É preciso definir o valor da indenização", afirmou Giacinto Facchetti, vice-presidente da Inter de Milão. "Os clubes precisam ser recompensados por permitirem a presença de suas caras estrelas em jogos internacionais", disse Felice Pulicini, que representou a Lazio. O encontro será encerrado nesta quarta-feira, quando serão discutidos assuntos relativos à comercialização da Liga dos Campeões e também a possibilidade de chegar a um acordo com a Fifa sobre a realização do Mundial de Clubes em 2005. Os 18 integrantes do G-14 - associação que reúne os principais clubes do continente - querem ser recebidos pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, para falar sobre o calendário de amistosos das seleções. Os dirigentes desses clubes entendem que algumas seleções - principalmente o Brasil - disputam um excesso de jogos não oficiais, o que desgasta os jogadores e desfalca os times em partidas importantes. Segundo um porta-voz do Real Madrid - o G-14 é comandado por Florentino Perez, presidente do clube espanhol -, o grupo quer ser recebido por Blatter "o mais rápido possível para tentar pela última vez um acordo e evitar decisões unilaterais em defesa dos interesses do G-14".