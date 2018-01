Clubes darão apoio aos refugiados na próxima rodada do Alemão

A rodada do próximo fim de semana da primeira e da segunda divisão do Campeonato Alemão deverá ficar marcada pelo apoio aos refugiados que chegam ao continente europeu. Nesta terça-feira, a Bundesliga, responsável pela organização do torneio, anunciou que os clubes vão mostrar sua solidariedade com as pessoas que fogem da guerra e da pobreza com a exibição de um emblema de apoio aos refugiados.

Todos os jogadores vão usar a marca na manga esquerda da camisa com a inscrição "Nós estamos ajudando, bem-vindos refugiados". A campanha vai substituir a logomarca da empresa de logística Hermes, que patrocina o Campeonato Alemão.

A iniciativa também está sendo apoiada pelo jornal alemão Bild. Na temporada passada, a empresa de logística cedeu o seu espaço publicitário nos uniformes para divulgar uma campanha de combate ao câncer.

"A crise de refugiados diz respeito a todos, ninguém pode desviar os olhos. Nós, clubes do Campeonato Alemão, devemos usar nosso alcance, influência e capacidade de ajudar os muitos refugiados que já sofreram tanto", disse o gerente-geral do Hertha Berlin, Michael Preetz. "Nós estamos ajudando, bem-vindos refugiados, é uma brilhante iniciativa e estamos felizes em apoiar", completou o dirigente.

A Europa tem recebido milhares de imigrantes de países em guerra, como a Síria, e de outros locais marcados pela pobreza, nos últimos meses. A entrada dos refugiados - a grande maioria de forma ilegal - tem causado comoção e também polêmica, por dividir opiniões e até gerar atritos entre as autoridades dos principais países da Europa.