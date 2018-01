Clubes exigem mais dinheiro da Globo Reunido em assembléia nesta segunda-feira à tarde, o Clube dos 13 optou por insistir na renegociação com a TV Globo, o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2003. A proposta de R$ 250 milhões feita pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), na manhã desta segunga-feira , chegou a "balançar" as equipes da Primeira Divisão. "Não dá para acertar com outra emissora que não seja a Globo", disse o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff. "Se isso acontecesse era litígio jurídico na certa." Apesar da proposta apresentada pela Globo de R$ 220 milhões, sem projeção de ganhos futuros, os clubes decidiram exigir um aumento desse valor, o que adiou por 24 horas a assinatura das novas cláusulas do contrato. No total, os times estão exigindo mais R$ 5 milhões. Pesou a favor da Globo o fato de a emissora já possuir um contrato assinado com o Clube dos 13 pela aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro até 2005. O adiantamento feito pela TV, de R$ 77 milhões aos clubes, também influiu na decisão. "É uma decisão complicada, mas entendo que vamos assinar com a Globo", disse o presidente do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia. "Não vejo como deixar a Globo e partirmos para outra proposta." Apesar de o SBT ter chegado ao valor de R$ 250 milhões, a necessidade de se criar uma empresa em que o Clube dos 13 e a emissora paulista dividiriam os eventuais lucros ou prejuízos da comercialização do Brasileiro, desestimulou os times. No entanto, caso o acerto com a Globo não fosse concretizado, a proposta da emissora paulista seria então a alternativa das equipes. "Até o momento nós só consideramos como proposta a da Globo. Outra empresa participou da transação como uma referência de mercado", afirmou o presidente do Flamengo, Hélio Ferraz. "A proposta do SBT é atraente e serve como uma boa referência para saber quanto vale nosso produto (Brasileiro)."