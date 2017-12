Clubes farão exames rigorosos em 2005 O chefe do Departamento Médico do Botafogo, Márcio Cunha, acredita que o afastamento do meia Bebeto Campos, do Paysandu, por causa de problema no coração similar ao que provocou a morte do zagueiro Serginho, vai reforçar a necessidade de os jogadores serem submetidos a um "rigoroso" exame cardíaco no início da temporada de 2005. "Quem não faz exame de rotina na pré-temporada, vai ter de fazer. E quem já faz, vai aprimorar", declarou Cunha, que acha inviável fazer novos exames nos jogadores nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Ele citou, por exemplo, o caso do Botafogo, que ainda luta para se livrar da zona de rebaixamento e não pode paralisar uma semana de treinos para os atletas serem reavaliados clinicamente. "Procurar doenças nesta fase decisiva é inviável. Não tem cabimento. Aí eu mataria o presidente Bebeto de Freitas do coração". Cunha, porém, acha que após a morte súbita de Serginho, durante confronto entre São Paulo e São Caetano, no Morumbi, houve progressos em relação à necessidade da presença de desfibriladores e ambulâncias em campo para o atendimento ao jogador. O médico do Fluminense, Michel Simoni, disse que, desde o início de 2004, o Tricolor se preocupou com eventuais problemas cardíacos dos atletas. Como medida de precaução, um cardiologista foi contratado para garantir o bem-estar do elenco. Na pré-temporada, por exemplo, todo elenco foi submetido a exames de rotina. E não vê a necessidade de mudar o planejamento agora. Para reforçar os equipamentos do Departamento Médico do Fluminense, Simoni convenceu o presidente David Fischel a comprar um desfibrilador portátil. Nas Laranjeiras, sede da equipe carioca, já havia um aparelho, não-portátil, que, segundo ele, ficava num carrinho próximo ao gramado. "Mas vale lembrar que nem mesmo com uso desses equipamentos podemos, muitas vezes, evitar a morte de um jogador", declarou Simoni.