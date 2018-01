Clubes gregos são punidos por briga O Olympiakos e o Panionios foram punidos severamente pela comissão disciplinar grega devido a uma briga de seus torcedores no jogo entre ambos pelo Campeonato Grego desta temporada. A Liga tirou três pontos de ambos, seus quatro próximos jogos serão disputados com estádio fechado, o jogo entre ambos - que havia sido interrompido - não será mais realizado e que os dois terão de pagar multas (o Olympiakos 300 mil euros e o Panionios 100 mil euros). Além disso, um diretor do Panionios, Achilleas Beos, terá que pagar 100 mil euros de multa e está impedido de exercer sua função por dois meses. Com a perda de pontos, o Olympiakos cai do primeiro para o terceiro lugar na classificação, ficando com 27 pontos, e o Panionios cai do 9.º para o 14.º lugar, com apenas treze pontos.