Clubes ingleses querem Luis Figo O meia português Luis Figo recebeu duas propostas tentadoras para trocar o futebol espanhol pelo inglês, informa neste sábado, o jornal espanhol ?Marca?. De acordo com a publicação, o jogador, de 31 anos, teria sido procurado pelo Chelsea e pelo Manchester United. O presidente do Real, Florentino Perez, no entanto, já teria dito que não há negócio. Segundo ele, Figo é ?importantíssimo? para o esquema tático do técnico Carlos Queiroz e não há a intenção do clube de se desfazer do jogador. Perez tem um carinho especial por Figo. O português foi a primeira contratação de vulto feita pelo dirigente em 2.000, assim que ganhou a eleição.