Clubes iniciam corrida por R$ 3 milhões Rico, atacante do São Paulo, ficou sabendo anteontem da existência da Copa Sul-Americana, mesmo dia em que foi avisado de que seu time estrearia na competição amanhã, contra o Grêmio. "Só sei isso, não sei nem quem será o outro adversário." A competição não atrai jogadores, treinadores nem torcedores, tem regulamento confuso, mas, para um setor do futebol, é interessantíssima: os cartolas. A premiação, embora não seja das mais fartas em relação a outros eventos, é bastante aceitável e pode ajudar muitos clubes a aliviarem sua situação financeira. O campeão acumulará, ao final do torneio, cerca de US$ 800 mil - R$ 2,3 milhões -, além do dinheiro da tevê e da publicidade estática, o que dará um total de aproximadamente R$ 3 milhões. Leia mais no Estadão