Clubes italianos amargam prejuízos Os clubes que integram a primeira divisão do futebol italiano registraram prejuízos de R$ 1,7 bilhão na temporada 2000-01, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo diário econômico "Il Sole-24 Ore". De acordo com a publicação, nenhum dos 18 clubes da primeira divisão encerrou a temporada - 30 de junho de 2001 - com lucro. A pesquisa mostra que seis dos clubes - Inter de Milão, Parma, Lazio, Udinese, Milan e Roma apresentaram déficit operacional superior a superior a R$ 123 milhões. O déficit do Inter de Milão, por exemplo, foi de R$ 354 milhões e o do Parma atingiu R$ 246 milhões.