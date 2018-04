Clubes italianos prometem investir O mercado de contratações está aberto nas duas principais Ligas da Europa, mas deverá ser mais movimentado na Itália do que na Espanha. A principal estrela cobiçada pelo futebol italiano é o meia inglês David Beckham, do Manchester United. Ele não se dá bem com o técnico Alex Ferguson e interessa a Inter e Milan. Segundo cálculos da imprensa italiana, a operação para tirar Beckham da Inglaterra custaria aproximadamente US$ 88 milhões - entre o valor do passe e o do contrato do craque. A Roma procura um centroavante para completar o elenco e tem quatro nomes na lista: o brasileiro Washington (Ponte Preta), o francês Cissé (Auxerre), o sueco Ibrahimovic (Ajax) e o australiano Viduka (Leeds). O artilheiro Kléber, do Atlético-PR, interessa ao Bologna. A Lazio se interessa por dois brasileiros: o lateral-direito Zé Maria (Perugia) e o meia Zé Roberto (Bayer Leverkusen). Para o meio do ano, o presidente Sergio Cragnotti com a volta do argentino Verón. Também para o meio do ano, Juventus e Inter disputam a contratação do brasileiro Eriberto, que está no Chievo. Na Espanha, os grandes não farão grandes contratações agora. O craque que o Real Madrid quer para a próxima temporada é o volante francês Patrick Vieira, do Arsenal. No Barcelona, o presidente Joan Gaspart avisou que não investirá em janeiro. O principal "reforço" do clube será a volta de Rivaldo, recuperado de uma contusão muscular. No Campeonato Espanhol, ele jogou apenas sete das 18 partidas disputadas pelo time.