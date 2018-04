Clubes italianos querem tirar Paulinho do Corinthians

A diretoria do Corinthians já adiantou que não pretende perder nenhum jogador titular em 2012. Quer que todos continuem no clube. Mas terá de se desdobrar para segurar ao menos um: o volante Paulinho, na mira de clubes da Europa.

O jogador, suspenso para a partida de quarta-feira por causa do terceiro cartão amarelo, vem sofrendo forte assédio do futebol italiano e possivelmente deve jogar na Europa na próxima temporada, apesar de negar ter recebido propostas oficiais.

“Fico feliz por ser observado, mas são apenas sondagens, não há nada de concreto. Minha cabeça está apenas no Corinthians”, comenta.

Ontem, três olheiros, de Roma, Udinese e Milan, chamavam a atenção nas tribunas do Pacaembu. Apesar de a justificativa dos homens de terno que pouco queriam falar era a de que estavam ali para ver todo o elenco do Corinthians, os olhares eram direcionados sim para o volante Paulinho.

O destino mais provável do jogador, caso seja negociado no fim da temporada, é o Milan, já que não foi o primeiro jogo em que Adrian Brida, o representante rubro-negro, esteve no estádio para vê-lo em ação.

Ciente de que dificilmente conseguirá competir com o mercado europeu, o Alvinegro já trabalha com a possibilidade de perder um de seus destaques do meio de campo – Ralf também desperta interesse dos gringos.

Jucilei, no Anzhi, foi sondado para ver se gostaria de ser repatriado. Fabrício, do Cruzeiro, é outro que pode voltar.

Certo de que a passagem pelo Corinthians está perto do fim, Paulinho preferiu enfatizar sua grande apresentação contra o Furacão. Em tom de desabafo, disse:“para quem acha que eu só jogo bem quando marco gol, hoje provei o contrário.”