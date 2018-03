Clubes liberam jogadores para Seleção Apesar de o São Paulo estar disputando a Copa do Brasil, o clube abriu mão do meia Júlio Baptista, pré-convocado para a seleção brasileira que disputa a Copa das Confederações. Um dos candidatos à final do Campeonato Pernambucano o Sport, por sua vez, não se opôs à apresentação do volante Leomar na data prevista pelo técnico Emerson Leão. O São Caetano, embora dispute a Taça Libertadores, também não criou empecilhos para a liberação de César. Os jogadores do Santos - Fábio Costa, Léo, Renato, Dodô, Robert e Deivid - e da Ponte Preta, Washington, só irão viajar para o Japão se os seus times estiverem desclassificados do Campeonato Paulista. A presença do atacante Élber, do Bayern de Munique, é a mais remota no dia 19 de maio, quando a delegação viaja para o continente asiático. O brasileiro - um dos principais jogadores de sua equipe - disputa a final da Liga dos Campeões contra o Valencia no dia 23, em Milão.