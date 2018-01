Clubes não querem organizar Brasileiro A realização do Campeonato Brasileiro, marcado para começar dia 1º de agosto, continua incerta. Reunidos nesta segunda-feira em São Paulo, dirigentes dos 19 clubes filiados ao Clube dos 13 ratificaram a posição de não assumir a organização o torneio. A responsabilidade continua com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que, no entanto, teria de cassar as liminares que beneficiam Remo e Náutico, clubes que reivindicam o direito de disputar a primeira divisão do Brasileiro. O representantes do Clube dos 13 decidiram criar a Liga Nacional, entidade que organizará seu campeonato apenas em 2002, provavelmente com 24 clubes. Para este ano, no entanto, a responsabilidade continua com a CBF. "O Clube dos 13 vai compelir judicialmente a CBF a cumprir o que prometeu", ameaçou o presidente da entidade, Fábio Koff. A ação, de perdas e danos, deverá ter como base o fato de os clubes perderem os US$ 73 milhões que a Globo Esportes pagará pelos direitos de transmissão do campeonato. As liminares que beneficiam Remo e Náutico foram obtidas, respectivamente, pelas prefeituras de Belém (PA) e de Recife (PE). A CBF está interpelando os clubes com o objetivo de saber, oficialmente, se eles têm interesse nas ações. Se a resposta for positiva, a entidade teria como puni-los por recorrer à Justiça comum e, por conseqüência, deixá-los fora do Brasileiro. Caso nada disso dê resultado, o Clube dos 13 estuda a proposta de colocar em prática uma espécie de "plano B", que seria a organização de torneios que, no entanto, não teriam âmbito nacional. "Uma competição reunindo somente campeões brasileiros poderia se tornar uma alternativa", afirma uma fonte ligada ao Clube dos 13. A situação é tão confusa que mesmo entre os dirigentes dos clubes parece não haver consenso. Desligado oficialmente do Clube dos 13, o Vasco não mandou representante para a reunião de hoje e o presidente Eurico Miranda tem dito que não aceita participar de nenhuma competição como convidado (caso da Liga Nacional). O presidente do São Paulo, ao contrário do que prega Fábio Koff, admitiu disputar um campeonato que tenha o Remo entre os participantes. "Se a Justiça assim determinar, participaremos." O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, disparou farpas contra o Botafogo. "Estamos nessa situação porque em 1999 o Botafogo foi beneficiado (no caso Sandro Hiroshi) e o Gama entrou na Justiça." Uma nova reunião do Clube dos 13 acontecerá em 15 dias. Caso o imbroglio do Brasileiro não tenha tido um final, o "plano B" poderá ser colocado em prática.