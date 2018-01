Clubes negam envolvimento em mala preta Ponte Preta e Cruzeiro, clubes citados como envolvidos no esquema denunciado por Roberto Tibúrcio, negaram as acusações do empresário. No Corinthians, nenhum dirigente deu um desmentido oficial e o único a falar sobre o assunto foi o meia Roger, que estava no Benfica, de Portugal, na época dos jogos. O jogador afirmou que a prática da ?mala preta? é comum no futebol. "Todo mundo sabe que isso existe desde que o futebol surgiu. Se um time está em uma situação incômoda, é claro que vai oferecer grana para incentivar uma equipe a derrotar uma outra que interessa. Não vejo nada demais." O vice-presidente de futebol da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, assegurou desconhecer qualquer tipo de "mala preta" recebido por seus jogadores para vencer o Vitória, na última rodada do Brasileiro do ano passado. "Não admitimos esse tipo de negócio obscuro dentro do clube. Não soube de nada, não acredito e duvido que algum jogador da Ponte tenha recebido qualquer dinheiro", assegurou.