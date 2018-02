Clubes paulistas adotam a linha dura Os dirigentes dos grandes clubes do futebol paulista com certeza não fizeram de propósito, mas acabaram criando uma tendência ao optar por técnicos com reputação de disciplinadores para comandar suas equipes. O mais novo membro do grupo dos ?sargentos? (se bem que a maioria não gosta do apelido) é o gaúcho Tite, que assumiu o Corinthians. Mas Cuca, no São Paulo; Vanderlei Luxemburgo, no Santos, Estevam Soares, no Palmeiras; e Muricy Ramalho, no São Caetano, também se encaixam no perfil, que está virando moda. Apesar da característica comum, cada treinador cultiva a disciplina a seu modo. No Palmeiras, Estevam Soares chamou a atenção por não economizar a voz nos treinos, mas não gosta de ser chamado disciplinador. ?Prefiro orientador, até porque muitos são chamados de professores sem serem formados em Educação Física?, disse. ?A maioria dos clubes está contratando técnicos com esse perfil porque não há mais compatibilidade entre a carreira do futebol e uma vida desregrada?, observou o técnico. ?Quando eu comecei a jogar, há 30 anos, você corria quatro ou cinco quilômetros por jogo. Hoje são oito ou nove.? Estevam diz que seu jeito vibrante já vem da época em que atuava como zagueiro, mas garante que sabe ?pegar leve? quando a ocasião pede e adotar postura de pai em determinadas situações. Também não reclamou do fato de alguns jogadores terem comparado seu estilo ao de Luiz Felipe Scolari. ?Já que é para comparar, melhor que seja com um técnico com uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras, como o Felipe, do que com um Zé das Couves.? O são-paulino Cuca também procura mesclar o estilo sargentão com o de paizão. É amigo dos jogadores e trata todos bem, mas não economiza cobranças. ?A disciplina é fundamental para que um grupo tenha sucesso.? Diego Tardelli não entendeu bem o recado do chefão e cometeu alguns atos de disciplina, há pouco mais de dois meses. Cuca afastou o atacante do profissional e o mandou a Barueri para treinar com os jogadores das categorias de base. Há duas semanas, Tardelli voltou para a equipe principal, mas só ficará se mostrar bom comportamento. Vanderlei Luxemburgo deixou claro seu estilo após o empate contra o Atlético-MG por 3 a 3 domingo. Irritado com o desempenho de alguns atletas, o técnico santista não pensou duas vezes para tomar medidas drásticas. ?Jogador que estiver com contrato com outros clubes não joga mais no time?, disse o treinador fazendo uma referência a Alex e Paulo Almeida. E nesta segunda-feira pretendia conversar com Renato, que está perto de se transferir para o exterior. Tite é quem parece mais incomodado com a fama de disciplinador mas, apesar das maneiras educadas e da busca por um estilo próprio de comandar, não renega a herança do futebol gaúcho, de muita rigidez no trabalho. Muricy Ramalho é outro que completa o grupo, mas a origem de seu jeito rigoroso de orientar o time vem da influência e da convivência com Telê Santana, com quem trabalhou no São Paulo.