Clubes paulistas apresentam técnicos O Campeonato Paulista de 2005 começa no dia 19 de janeiro, mas os times do Interior já começam a se mexer para não fazer feio na competição. Nesta segunda-feira de manhã, dois clubes apresentaram seus técnicos. O Santo André, confirmou Hélio dos Anjos, ex-Vitória, enquanto o Rio Branco, de Americana, aposta suas fichas em Luís Carlos Cruz, discípulo de Lula Pereira. Os times do Interior têm que fazer um bom planejamento, já que não dispõem dos mesmos recursos dos grandes clubes. Normalmente trabalham com elencos menores, formados em cima de uma verba cada vez mais reduzida e temem o rebaixamento para a Série A-2, um a vez que nesta temporada a competição será disputada em turno único, com 19 rodadas, e com os últimos quatro colocados sendo rebaixados. O Paulistão 2005 terá início no dia 19 de janeiro e término no dia 17 de abril. Dos clubes do interior, somente o União São João ainda não definiu seu técnico. Mas isso não deve ficar assim por muito tempo. Nesta terça-feira, o clube deve anunciar a contratação do técnico Luiz Carlos Ferreira, que dirigiu a Portuguesa na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, que é conhecido como "Rei do Acesso". No sábado, o Santo André anunciou a contratação do experiente técnico Hélio dos Anjos, para a disputa além do Paulistão, da Taça Libertadores das América e também da Série B do Brasileiro. No mesmo dia, o Guarani anunciou a renovação de contrato de Jair Picerni por mais um ano. Na semana passada também dois times definiram seus comandantes. Júlio Espinosa trocou o Rio Branco pela Internacional de Limeira, que volta à primeira divisão neste ano depois de ser campeã da Série A-2. O Rio Branco agiu rápido e trouxe Luís Carlos Cruz. O América aposta novamente em Roberval Davino, ex-Santa Cruz. Este é o terceiro campeonato consecutivo dirigindo o América. Seis times mantiveram seus técnicos. São eles: Atlético Sorocaba (Giba); Marília (Luís Carlos Martins); Mogi Mirim (José Carlos Serrão); Paulista (Vágner Mancini); Portuguesa Santista (Sérgio Guedes) e Ituano (Leandro Campos). O União Barbarense pretende manter o técnico Sérgio Farias para o próximo ano. Mas o técnico, que levou o time ao título da Série C, ainda não garantiu sua permanência. O técnico Péricles Chamusca tem contrato até dezembro de 2005 com São Caetano e disse que pretende cumprir. Mesmo assim, o Cruzeiro, que também sonha com Tite, pode tirá-lo do Anacleto Campanella. Já na Ponte Preta, Nenê Santana, deve permanecer para o Paulistão.