Clubes paulistas devem investir pouco Os clubes paulistas adotaram a política da austeridade e não devem apresentar muitas novidades na temporada. Palmeiras, Corinthians e São Paulo, as três grandes forças do Estado, não investiram em jogadores consagrados. Usaram a verba na contratação de técnicos de elite do futebol brasileiro. E, como se fosse uma estratégia combinada, estabeleceram um teto salarial aos atletas não superior a R$ 100 mil mensais. Leia mais no Jornal da Tarde