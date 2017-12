Clubes paulistas encaram julgamentos A bola não rola nesta sexta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas Corinthians, Palmeiras, São Paulo e São Caetano conseguiram a proeza de serem obrigados a disputar, à tarde, jogos decisivos no imprevisível ?tapetão?. Os adversários desta vez são os auditores da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e os clubes serão julgados pela irresponsabilidade de seus jogadores e técnicos, que ofenderam os árbitros ou agrediram fisicamente oponentes, e até pela falta de consciência de seus torcedores. O atacante corintiano Tevez é a estrela da delegação paulista formada por mais cinco jogadores, dois técnicos e um preparador-físico. O argentino, que se recusou a ir ao tribunal, agrediu verbalmente a mãe do árbitro Anselmo da Costa, durante a derrota para o São Caetano, no dia 6 de agosto, e, por isso, pode ser suspenso por, no mínimo, duas partidas e o máximo de seis. Como não é réu primário, a tendência é a de que o atleta seja condenado a pelo menos três partidas. "Aos 89 minutos de partida, expulsei o atleta nº 10 o Sr. Carlos Alberto Tevez, da equipe E.C. Corinthians Paulista, por haver, depois de advertido com o cartão amarelo, reclamado de uma falta supostamente não marcada, dizendo as seguintes palavras ?puta que lo pariu? (Expulso em decorrência do 2º cartão amarelo)", relatou o árbitro. "Informo ainda que, após a mostragem do cartão vermelho, o mesmo proferiu as seguintes palavras: ?concha tu madre?." Já os zagueiros Leonardo e Alceu, do Palmeiras, o meia Richarlyson, do São Paulo, além do volante Paulo Miranda e o atacante Edílson, do São Caetano, podem contar com a possibilidade de serem absolvidos. Mas, caso sejam culpados por praticarem jogada desleal, estão passíveis de receberem suspensão entre um e três jogos. Do banco de reservas, os representantes serão o técnico do São Paulo, Paulo Autuori, o técnico do São Caetano, Levir Culpi, e o preparador-físico corintiano Fábio Mahseredjian, todos expulsos pela prática comum de ofenderem os árbitros. Para este tipo de infração, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) é rígido: "suspensão de 30 a 180 dias". E caso alguma das decisões judiciais precise de um estádio, o Palmeiras poderá ceder o seu, já que o time está ameaçado de perder até três mandos de campo e ser obrigado a pagar uma multa de até R$ 500 mil por causa de sua torcida. Torcedores do clube paulista foram denunciados pelos árbitro Cléber Abade como os responsáveis pelos sinalizadores arremessados no campo do Morumbi, durante o empate contra o São Paulo, por 3 a 3, dia 4. Um agravante para o clube é o fato de ser réu específico porque, em 20 de julho, foi apenado com a perda de um mando de campo e multa de R$ 50 mil, também por causa da invasão de campo de dois torcedores durante a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, no dia 10, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.