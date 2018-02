Clubes paulistas fazem exames cardíacos A traumática série de mortes em campo levou os clubes do interior de São Paulo a intensificarem os exames cardíacos de seus jogadores antes do começo da temporada 2005. Na quarta-feira, o XV de Piracicaba levou ao Emcor (Emergência do Coração) os 9 jogadores já contratados para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3, para a realização de exames médicos. E nesta quinta-feira foi a vez do Rio Claro, que também irá disputar a Série A3, seguir o mesmo caminho. Todo o elenco foi submetido a uma rigorosa bateria de exames cardiológicos. "É importante conhecermos a real condição médica e física de nossos atletas. Em todo clube que vou, com certeza, peço estes exames, mas não são todos que fazem", explicou o técnico do Rio Claro, Paulo Roberto Santos.