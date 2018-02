Clubes paulistas já planejam 2005 Os times do interior continuam se planejando para a disputa do Campeonato Paulista, que começa no dia 19 de janeiro. E os dirigentes esperam só o término do Campeonato Brasileiro das Séries A e B para anunciar alguns reforços. O Santo André, que além do Paulistão, disputará a Taça Libertadores de América, mantém segredo quanto as contratações. Até agora, apenas três jogadores foram anunciados: o atacante Leandrinho, do CRB-AL, o lateral Luiz, do São Raimundo, e o meia Aílton, do São Paulo e que foi recentemente dispensado do Guarani. "Estamos mantendo segredo, pois as negociações estão acontecendo. Nosso objetivo é montar um time forte", disse o presidente Jairo Livólis. Depois de se apresentar na última quarta-feira, a Internacional de Limeira continua treinando em dois períodos. Enquanto isso, a diretoria segue atrás de mais reforços. O gerente de futebol, Júnior Barros, disse que após ao término do Brasileiro reforços vão chegar ao Limeirão. "Serão quatro reforços. Três vindos da Série A e um da Série B. Mas não quero falar nem a posição que eles jogam para evitar especulação", disse Barros. O Ituano inicia sua preparação no dia 16 de dezembro. É nesta data que o elenco se reapresenta ao técnico Leandro Campos para os treinos físicos. Até lá a diretoria espera trazer alguns reforços, que também estão em atividade. Até agora foi contratado somente o zagueiro Aderaldo, ex-Guarani e Vitória. A expectativa é que cheguem no Ituano: um lateral-direito, dois zagueiros, dois volantes, dois meias e dois atacantes. Quanto às contratações, no Atlético Sorocaba, tudo é mistério. As informações que vem do clube, no entanto, dão conta que o Galo tem interesse em jogadores que vem disputando o Brasileiro da Série B.