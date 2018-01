Clubes paulistas rejeitam Série C A Copa Interior vai começar no próximo final de semana, num clima de muita empolgação. Todos os 16 clubes que participarão do torneio acreditam que ele será um sucesso tanto técnica como financeiramente. No acordo firmado com os patrocinadores, a Federação Paulista vai pagar uma cota fixa de R$ 60 mil para cada clube. O pagamento será efetuado em três parcelas de R$ 20 mil. O campeão ainda vai ganhar R$ 150 mil e ser indicado para disputar a Copa do Brasil em 2002, enquanto o vice-campeão embolsará R$ 50 mil e será indicado para a série C do Campeonato Brasileiro. A Copa Interior será patrocinada pela Coca-Cola, que estampará sua marca nas camisetas, e pela Umbro, que fornecerá todo o uniforme das equipes. A FPF ainda pagará a arbitragem em todas as partidas e dará sete bolas aos times por jogo. Muitos times optaram por disputar a Copa Interior ao invés da Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente, pela questão financeira. Presidentes, que estiveram reunidos na terça-feira em um café da manhã oferecido pela Federação, confirmaram esta posição. "A expectativa é a melhor possível. Estamos entusiasmados, porque queremos fazer uma boa figura. Preferimos disputar este torneio ao invés da Série C do Brasileiro, por ser muito mais econômica", declarou Richard Drago, presidente da Internacional de Limeira. A Copa Interior está dividida em dois grupos: Leste e Oeste, com oito times em cada chave. No Oeste estão Olímpia, Bandeirante, Francana, Marília, Comercial, Rio Preto, Mirassol e Noroeste. No Leste se encontram Juventus, União Barbarense, XV de Jaú, Nacional, Sãocarlense, Inter de Limeira, São Bento e Portuguesa Santista. Os jogos serão sempre aos finais de semana, um no sábado e os outros no domingo, às 11 horas. A partida de sábado terá sempre a transmissão da Rede Record, que comprou os direitos do torneio. A primeira rodada terá início no próximo sábado, com o jogo entre Comercial e Marília, em Ribeirão Preto. Completam a rodada no domingo: Mirassol X Rio Preto, Olímpia X Bandeirante, Francana X Noroeste, Juventus X Nacional, União Barbarense X Portuguesa Santista, Internacional de Limeira X Sãocarlense e São Bento X XV de Jaú.