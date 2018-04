Clubes paulistas têm dia ruim e cinco times mantêm 100% na Série D do Brasileiro

A Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - teve sequência neste domingo com 20 jogos, todos válidos pela segunda rodada, com direito a um Fla-Flu genérico, disputado na Bahia, e paulistas sofrendo contra equipes do Sul. Mirassol-SP, Ferroviária-SP e Mogi Mirim-SP entraram em campo, mas não conseguiram a vitória.

Pelo Grupo A15, o Mirassol foi até Caxias do Sul (RS) e empatou com o Caxias-RS por 0 a 0, no estádio Centenário, mesmo placar de Cianorte-PR e Ferroviária, que jogaram no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), pelo Grupo A16.

Apesar dos resultados, as duas equipes paulistas seguem na zona de classificação à próxima fase. O Mirassol divide a liderança de sua chave com o próprio Caxias - ambos têm quatro pontos. O time de Araraquara (SP) é vice-líder com dois pontos, atrás do Tubarão-SC.

Único representante de São Paulo a jogar em casa, o Mogi Mirim foi derrotado pelo São José-RS por 2 a 1, em pleno estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP). O time segue em queda livre e acumula a segunda derrota em dois jogos da competição, ocupando a lanterna do Grupo A17.

Com o final da segunda rodada, outros cinco times mantiveram 100% de aproveitamento no torneio: Manaus-AM, Moto Club-MA, Iporá-GO, Tubarão e São José.

Um dos jogos que mais chamou atenção neste domingo foi o confronto entre Fluminense-BA e Flamengo-PE, pelo Grupo A08. Os tricolores levaram a melhor e venceram por 5 a 0, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA). Os baianos assumiram o segundo lugar da chave com três pontos, desbancando o rival de Arcoverde (PE), que tem a mesma pontuação, mas saldo pior (4 a -4).

Quem também goleou foi o Treze-PB. No estádio Presidente Vargas, em Campina Grande (PB), a equipe paraibana derrotou o Santa Rita-AL por 4 a 0. O veterano meia Marcelinho Paraíba marcou o primeiro gol da goleada. Com isso, o time lidera o Grupo A09 com quatro pontos junto com o Itabiana-SE, que ficou no 1 a 1 com o Vitória da Conquista-BA.

Confira a 2.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sexta-feira

Rio Branco-AC 1 x 1 Baré-RR

São Raimundo-RR 1 x 0 São Raimundo-PA

Aparecidense-GO 3 x 2 Ceilândia-DF

Sábado

Macaé-RJ 2 x 1 Espírito Santo-ES

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Inter de Lages-SC

Ferroviário-CE 1 x 1 4 de Julho-PI

Murici-AL 1 x 4 Campinense-PB

Brusque-SC 2 x 0 Prudentópolis-PR

Corumbaense-MS 2 x 1 Dom Bosco-MT

Linense-SP 1 x 0 Maringá-PR

Novorizontino-SP 1 x 1 Uberlândia-MG

Domingo

Moto Club-MA 1 x 0 Sparta-TO

Independente-PA 1 x 0 Plácido de Castro-AC

Santos-AP 1 x 0 Barcelona-RO

Interporto-TO 2 x 0 Cordino-MA

Altos-PI 1 x 0 ASSU-RN

Belo Jardim-PE 0 x 0 Imperatriz-MA

ASA-AL 1 x 1 Jacuipense-BA

Central-PE x Sergipe-SE

Fluminense-BA 5 x 0 Flamengo-PE

Treze-PB 4 x 0 Santa Rita-AL

Itabaiana-SE 1 x 1 Vitória da Conquista-BA

Brasiliense-DF 0 x 1 Iporá-GO

URT-MG 2 x 0 Itumbiara-GO

Caldense-MG 2 x 0 Madureira-RJ

Caxias-RS 0 x 0 Mirassol-SP

Cianorte-PR 0 x 0 Ferroviária-SP

Novo Hamburgo-RS 0 x 1 Tubarão-SC

Mogi Mirim-SP 1 x 2 São José-RS

Manaus-AM 5 x 2 Macapá-AP

Real Desportivo-RO 2 x 1 Nacional-AM

Sinop-MT 2 x 0 Novo-MS

Segunda-feira

- 15 horas

Atlético-ES x Americano-RJ

- 16 horas

América-RN x Guarani-CE