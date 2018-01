Clubes paulistas trazem reforços com o Estadual em andamento

Com o Estadual em andamento e próximos da estreia em outras competições, os clubes paulistas apresentaram nesta segunda-feira um pacote de reforços. Corinthians, Santos e, sobretudo, o São Paulo, com duas novidades, mostraram as opções escolhidas para fortalecer seus elencos, que ainda não estão fechados. Ou seja, novas contratações poderão ocorrer.

+ Tabela do Campeonato Paulista 2018

+ Nenê e Trellez revelam inspiração em ex-são-paulinos

O clube do Morumbi encerrou o suspense sobre o meia Nenê e o atacante colombiano Santiago Tréllez. No mesmo dia, eles tiveram as contratações confirmadas e logo depois foram apresentados. A dupla fez o São Paulo chegar a cinco contratações na temporada e tenta amenizar problemas de rendimento exibidos nos primeiros jogos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Sou experiente. É tranquila a pressão, isso me motiva. Fisicamente, me sinto como um garoto: 36 anos com carcaça de 27", disse Nenê. O vínculo dele é por duas temporadas. A grande responsabilidade do reforço será fazer o papel que era de Hernanes, maior destaque do São Paulo em 2017.

Tréllez, ex-Vitória, tem 28 anos e, por R$ 6 milhões, chegou para assinar por quatro temporadas. “Sei que o time está passando por um momento em que precisa ganhar. Venho com vontade e darei a vida pelo clube”, disse. Assim como Nenê, o colombiano está fisicamente pronto para estrear, pois já atuou em três partidas oficiais neste ano.

Ao contrário dos dois são-paulinos, os reforços de Santos e Corinthians vão precisar de mais tempo para atuar. O atacante Gabriel, reforço na Vila Belmiro, não joga com regularidade desde agosto de 2016, quando deixou o Santos para passagens fracassadas por Inter de Milão e Benfica. Em ambos, pouco entrou em campo.

"Estou aqui de coração e alma. Dentro de campo vou me dedicar bastante. No que depender de mim, usarei esta camisa para sempre", afirmou o jogador, que assinou contrato por empréstimo de um ano. O Santos pagará pela operação cerca de R$ 6,6 milhões à Inter de Milão. A data de estreia ainda não está definida.

O zagueiro Henrique reforçou o Corinthians após rescindir com o Fluminense. O defensor assinou vínculo por dois anos e, por não ter feito pré-temporada, ainda não está preparado fisicamente para estrear pelo novo clube.

Trazido para ser o substituto de Pablo, que voltou para o Bordeaux, da França, o novo zagueiro do Corinthians evitou na entrevista coletiva citar o passado no rival, o Palmeiras, onde teve duas passagens, a última encerrada em 2014. "A felicidade é muito grande de representar um clube de tantas tradições, vitórias e títulos. Sei da responsabilidade, mas estou preparado", afirmou.

FLAMENGO

O Flamengo surpreendeu e anunciou – e já apresentou – o goleiro Julio Cesar, de 38 anos. Ele chega com contrato de três meses com o objetivo de disputar o Carioca e se aposentar. "Não existe a possibilidade de estender o contrato, mesmo que eu vá muito bem. O Flamengo não precisa, tem grandes goleiros. Minha volta é um projeto de três meses para encerrar carreira depois do Carioca", disse o experiente goleiro.