Clubes pedem para serem ouvidos no STJD Internacional, Ponte Preta, Santos e Figueirense, por meio de petição, pediram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira a participação no julgamento de Edilson Pereira de Carvalho como terceiro interessado. Os quatro clubes sentem-se prejudicados pela anulação dos 11 jogos apitados pelo ex-árbitro. A 1.ª Comissão Disciplinar aceitou ouvir os representantes de cada agremiação, mas manteve a decisão proferida anteriormente pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter, que anulou as partidas. ?Essa história de virada de mesa acabou?, disse Wanderley, após o julgamento que baniu Edílson de Carvalho do futebol.