Clubes podem entrar na briga da TV A cada dia que passa o embate jurídico entre a Federação Paulista de Futebol (entenda-se SBT) e a Rede Globo fica mais apimentado. Agora a polêmica promete partir dos clubes. Cansados da confusão à qual ficaram expostos por causa da indefinição na Justiça - um exemplo foi a partida entre Ponte Preta e Palmeiras, primeiramente adiada e depois transferida - as agremiações estudam entrar na briga. De acordo com o que a Agência Estado apurou, duas possibilidades são cogitadas nos bastidores. A primeira seria paralisar a competição até que a decisão final seja conhecida. A segunda, impedir a transmissão dos jogos enquanto não houver parecer conclusivo. Em qualquer um dos casos, os dirigentes sabem que as conseqüências negativas serão gigantescas. No caso de eventual paralisação, a dificuldade é de encontrar datas para a realização dos jogos atrasados, uma vez que o Paulista já está comprimido (são apenas 12 datas) por causa da valorização do Campeonato Brasileiro, que vai se estender por oito meses. Com relação à segunda hipótese, o impedimento da entrada das equipes para a transmissão dos jogos pode deixar os clubes em uma verdadeira ?saia-justa? com seus parceiros comerciais. Afinal, quando se assina um contrato de patrocínio, qualquer empresa busca, além da associação a uma marca respeitável, projeção na mídia. E para se atingir o retorno de exposição pretendido com o investimento, as transmissões de TV são fundamentais. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, revelou que a indefinição sobre qual emissora detém o direito de transmissão do Campeonato Paulista traz problemas que extrapolam a desmoralização do evento. Lembrou o dirigente que os clubes já estudam o não pagamento de alguns compromissos, uma vez que tanto Globo como SBT, por não saberem se vão sair vitoriosas no imbróglio, aguardam para formalizar o pagamento das cotas. Contudo, ao contrário de alguns colegas, o presidente do São Paulo disse não acreditar que a interrupção da disputa seja a melhor medida. Questionado sobre o assunto, deu outra idéia. "Não acho certo parar. Acho que deveríamos nos reunir para determinar um prazo limite para a resolução do caso. Se esse prazo não seja cumprido, poderíamos impedir a transmissão dos jogos seja por Globo, seja por SBT", sugeriu.