Clubes prevêem prejuízos com mudança Embora tenham apoiado o novo calendário do futebol brasileiro, os presidentes dos grandes clubes paulistas admitiram que, no início do processo de mudanças, sofrerão prejuízos e terão de conter despesas. A perda de dinheiro pelos clubes deve-se a diminuição do número de partidas a serem disputadas - segundo a proposta do calendário, o máximo de jogos será de 77, quando antes era de cerca de 90. O fim da Copa Mercosul, uma mais importantes fontes de renda dos clubes, é o principal motivo para preocupação. Presente ao anúncio do calendário, nesta terça-feira no Rio de Janeiro, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, acredita que o prejuízo dos clubes, no início, será inevitável. "Disputaremos menos partidas e terá de haver uma redução de despesas nos adequando as novas receitas", admitiu ele, que vai se reunir com o restante da diretoria para decidir quais serão as medidas a serem tomadas. "Temos de redimensionar o orçamento do futebol." O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, explicou que o clube vem diminuindo os gastos há algum tempo e, por isso, acredita que já está adaptado à nova realidade. "Se você analisar, esta é a política do Palmeiras há um ano", explicou. Mas surge um fator novo que "preocupa" o dirigente: o fim da Copa Mercosul. "Teremos de ser criativos." A ausência da Mercosul também causa receio ao presidente do São Paulo, Paulo Amaral, que considera um "perda" a não participação na competição. "Esta é a cota de sacrifício que temos de dar", ressaltou. Para Mustafá, apenas quando o novo calendário estiver em vigor será possível avaliar se, no fim das contas, as mudanças foram benéficas para os clubes.