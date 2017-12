Clubes promovem campanha 'Juntos pela Primeira Liga'

Alguns dos principais clubes do País se mobilizam nesta terça-feira para impulsionar nas redes sociais a campanha "Juntos pela Primeira Liga", uma resposta à decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de proibir a realização da Copa Sul-Minas-Rio, que tem sua primeira rodada mantida para esta semana, com jogos na quarta e na quinta-feira.

Quinze clubes são filiados à Primeira Liga, mas só 12 deles vão participar da primeira edição do torneio regional. Até as 14h desta terça-feira, praticamente todos haviam compartilhado mensagens a respeito da campanha, que surgiu entre torcedores de diversos times na segunda-feira.

Enquanto a CBF proíbe o torneio dizendo que visa "harmonizar e democratizar o futebol brasileiro, pondo fim aos (seus) entraves, conflitos e antagonismos", os clubes tentam demonstrar sentimento de amizade nas redes sociais. "E aí, Figueirense! Quinta, às 19h30, estamos te esperando aqui no Independência, para fazermos um grande espetáculo", postou o América-MG. "Estaremos amanhã (quarta) aí no Heriberto para fazermos um grande jogo, Criciúma! 'Tamo junto'", escreveu o perfil do Cruzeiro no Twitter.

Estaremos amanhã aí no Heriberto para fazermos um grande jogo, @CriciumaEC ! Tamo junto! #JuntosPelaPrimeiraLiga — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 26 janeiro 2016