Clubes reagem contra fim da Lei do Passe Um seminário com dirigentes e legisladores do futebol brasileiro, dias 5 e 6 de dezembro, em São Paulo, marcará a reação dos clubes contra os prejuízos provocados pela Lei do Passe. A organização será da Fundação Getúlio Vargas, com apoio do Clube dos 13 e Federação Paulista de Futebol. "A Lei Pelé precisa ser aperfeiçoada. E para isso que estaremos reunidos. Vamos discutir alternativas", diz Marco Polo Del Nero. Na prática, o presidente da FPF julga que a entidade só pode ajudar os clubes com uma atuação política, mostrando aos prefeitos, deputados estaduais e federais das cidades envolvidas com o futebol que os clubes não sobreviverão com a atual legislação. "O clube descobre ou forma um jogador. Aí chega um empresário e leva o atleta. Antes os clubes menores equilibravam as contas vendendo dois ou três jogadores por ano. Agora isso acabou", explica Marco Polo. Mudanças - A Federação Paulista também vai se descentralizar para acompanhar mais de perto a situação dos clubes. Na próxima semana, uma subsede da FPF será inaugurada em Ribeirão Preto, cujo dirigente será Laerte Alves. Novidade - A FPF aguarda uma confirmação da CBF para dar uma boa notícia para os 32 clubes (das séries A1, A2 e A3) que estão participando da Copa Estado de São Paulo. O campeão, que será conhecido em novembro, deverá ter vaga assegurada na Copa do Brasil do próximo ano.