Clubes reivindicam vaga no Paulistão Mais uma polêmica no futebol de São Paulo. Ricardo Beires, presidente do Flamengo de Guarulhos, que inicialmente desistira de participar do Paulistão 2003, confirmou que o clube pretende disputar o campeonato. O São José também pleiteia a vaga na competição. "O direito é nosso, pois terminamos em terceiro lugar na Série A-2 e o São José foi apenas o quarto colocado", disse. O maior problema para que o Flamengo dispute a competição é o Estádio Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos, que pertence à prefeitura e não tem capacidade para jogos da divisão principal. O estádio está sendo ampliado, mas a obra depende de verba municipal para ser concluída. Beires disse que a prefeitura de Guarulhos deve se posicionar até quarta-feira, se terá condições financeiras para terminar a ampliação até dezembro, já que o Paulistão 2003 deverá começar em janeiro. O dirigente é favorável ao Paulistão com 24 clubes, proposta que ainda será oficializada pela Federação Paulista, em outubro. No entanto, Beires acredita que Francana, Matonense e São José estão fazendo lobby com outros dirigentes para conseguir vagas na divisão principal. "Existem clubes com mais tradição que o Flamengo, mas isso não significa competência. Não temos dívidas, conquistamos o direito em campo e a Federação precisa respeitar nosso direito", disse Beires.