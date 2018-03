Clubes rompem com a Globo e clássico será transmitido no YouTube

O principal clássico do Campeonato Paranaense, Atlético-PR e Coritiba, só será transmitido no YouTube. A diretoria dos clubes fecharam o acordo nos últimos dias para que o jogo do próximo domingo, na Arena da Baixada, não passe em nenhum canal de televisão. Os rivais consideraram muito baixo o valor pago pela TV Globo por direitos de transmissão e decidiram apostar na nova ferramenta.

"Está confirmada a transmissão pelo YouTube. Fizemos isso porque o valor oferecido pela TV para transmitir o jogo é menos de 50% do que nos foi pago no ano passado", explicou ao Estado o presidente do Coritiba, Rogério Portugal Bacellar nesta sexta-feira. "Os nossos torcedores aprovaram a ideia, já que pela falta de como acompanhar a partida, a escolha será interessante", contou.

O clássico vale pela quinta rodada do Estadual. O dono da casa, o Atlético-PR, ainda não venceu pelo Paranaense e vai escalar o time reserva, pois na próxima quarta-feira decide vaga na fase de grupos da Copa Libertadores contra o Deportivo Capiatá, do Paraguai. O Coritiba, por sua vez, tentará a terceira vitória consecutiva na competição e vai com a força máxima.

Segundo Bacellar, uma nova reunião neste sábado vai definir os detalhes finais da transmissão. Os clubes já acertaram a escolha de um narrador, equipe de reportagem e a presença de dois comentaristas. Cada um será ex-jogador de cada uma das equipes. Os dois maiores rivais do Paraná fizeram a decisão do Estadual no ano passado, vencida pelo Atlético-PR.

"Acho que essa escolha por YouTube deve ser a tendência para os próximos clássicos, mesmo em uma possível fase decisiva do Campeonato Paranaense. É uma maneira de levarmos a transmissão, de nos comunicarmos com nossos torcedores", afirmou o presidente do Coritiba.

O presidente do Atlético-PR, Luiz Salim Emed, contou que a aposta no YouTube é uma forma de cativar a torcida, após os dois clubes terem ficado insatisfeitos com as propostas da TV. "Podemos atingir o público jovem e adepto da tecnologia, porque é uma novidade que pode virar tendência. É algo que já está em umso em outros países. Será uma experiência boa para os dois clubes aprenderem", afirmou.