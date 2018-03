Clubes são ricos em personagens A tradição das equipes envolvidas nas semifinais do campeonato Paulista garante, antes mesmo de a bola rolar, dose extra de história, cercada sempre de personagens interessantes. Cada clube tem vários jogadores que marcaram época e o Estado ouviu quatro deles, que aguardam com expectativa os duelos deste domingo. No Corinthians, o lateral-esquerdo Wladimir, jogador que mais vestiu a camisa da equipes - 803 vezes, uma delas na histórica conquista do título paulista de 1977 -, garante que, com o Morumbi tomado pela Fiel, o Santos não terá chance. Já o ex-atacante Serginho Chulapa, autor do gol que deu ao Santos sua última grande conquista, o torneio Estadual de 1984, exatamente contra o adversário deste fim de semana, aposta na força da tradição do clube e acredita que chegou o momento da superação. Leia a íntegra no Estado