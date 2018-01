Clubes se acertam e Ronaldinho sonha Depois de muita briga na Justiça envolvendo a transferência de Ronaldinho Gaúcho do Grêmio para o Paris Saint-Germain, da França, o negócio enfim foi acertado. Na última terça-feira, os dois clubes chegaram a um acordo e o Grêmio receberá US$ 4,2 milhões. Enfim, o atacante de 21 anos está livre para se concentrar apenas em mostrar sua qualidade na França, sem se preocupar com as brigas dos dirigentes. E sempre de olho na Seleção Brasileira. Leia mais no Jornal da Tarde