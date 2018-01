Clubes se opõem a diminuição de cotas A Comissão de Finanças do Clube dos Treze reuniu-se hoje mais uma vez com o diretor-executivo da Globo Esportes, Marcelo Campos Pinto, no Rio, para uma nova rodada de negociações sobre cotas de transmissão dos jogos da temporada 2003. A comissão é presidida pelo Flamengo, que se opõe a redução da cota em 25% da Rede Globo aos clubes. Representantes do Sport, Fluminense, Santos, São Paulo e Atlético-PR, os integrantes da Comissão de Finanças, também participaram do encontro. Eles tentam persuadir a Globo Esportes da idéia da redução em 25%. Ainda não obtiveram sucesso. Uma outra reunião deve ocorrer esta semana.