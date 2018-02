Clubes se reforçam para a disputa do Paulistão

Tentando repetir o feito do ano passado, quando conquistou o vice-campeonato do Paulistão, o São Caetano acertou a contratação do lateral-direito Wilton Goiano, ex-Portuguesa, nesta sexta-feira. Ao perder Wilton Goiano, a Portuguesa anunciou a contratação do lateral-direito Patrício, que estava no Grêmio, e teve passagem pelo Guarani. O jogador chega para assumir a posição de titular. Outra equipe que procura se reforçar é o Rio Claro, que anunciou mais três reforços para o Paulistão, tendo como destaque o zagueiro Ricardo Roberto Barreto da Rocha Filho, de 21 anos, que é filho de Ricardo Rocha, zagueiro tetracampeão Mundial pela seleção brasileira, em 1994. Ele esteve no Schimitão ao lado dos outros dois reforços: Douglão e Eduardo. Se o São Caetano e o Rio Claro conseguiram contratar reforços, o mesmo não pode ser dito sobre o Bragantino, que não conseguiu renovar o contrato do atacante Valdir Papel, ex-Vasco e Guarani, enquanto Davi será negociado com o futebol exterior. Papel marcou cinco gols e chegou ao clube quase no término do prazo das inscrições para a Série C do Brasileiro. Por isso, assinou um contrato acima dos padrões do clube. Com relação a Davi, autor de sete gols, ele tem uma proposta de um clube de fora do país. As negociações estão bem adiantadas e o Bragantino deve ser compensado financeiramente por sua liberação. Davi tem contrato com o clube até dezembro de 2008. O elenco se apresenta ao técnico Marcelo Veiga na próxima segunda-feira. E são esperadas algumas novidades, ainda não confirmadas pela direção do clube. Entre elas, o lateral-esquerdo Zeziel (Paulista de Jundiaí), Nunes, centroavante do Rio Branco-SP, e Giovani, goleiro do Palmeiras. Noroeste A preparação do Noroeste para o Paulistão segue a todo vapor. Depois de apresentar dez reforços, nesta sexta-feira a diretoria deu mais quatro presentes à torcida. O mais conhecido dos quatro é o velho conhecido e ex-meia do Corinthians, Luciano Bebê, que estava emprestado ao Santo André. Também estiveram presentes ao Estádio Alfredo Castilho o volante Ralf, que estava no Gama, e os atacantes Wellington, ex-Treze-PB, e Éder Satílio, ex-Sinop-MT. "Vamos apresentar, na próxima terça-feira, mais um grupo de reforços", prometeu o diretor Joice Queiroz.