Clubes se reforçam para disputar o Paulistão 2008

Os dois clubes de Campinas, Guarani e Ponte Preta, já começaram a se reforçar para o Paulistão 2008. Além deles, o são Caetano também anunciou uma nova contratação nesta segunda-feira. O Guarani apresentou o zagueiro Richart, de 23 anos e 1,98 metro. "Apesar da minha altura, sou muito rápido, tenho bom cabeceio, gosto de sair jogando, jogo pelos dois lados e sou bom na marcação", afirmou o jogador. Ele chegou junto com o lateral-direito Maranhão, e ambos assinaram contrato por dois anos. Já na arqui-rival Ponte Preta, o destaque foi a contratação do meia Giuliano, que disputou a Série B pelo Grêmio Barueri. É o sexto reforço da equipe para o Campeonato Paulista - já chegaram os zagueiros César e Jean, o lateral-direito Raulen, o volante Deda e o meia-atacante Elias. "Sou um atleta de muita raça. Sei como a torcida é aqui, que espera um jogador de vontade e podem esperar isso de mim. Vou fazer um bom Campeonato Paulista e quero estar na equipe que vai levar a Ponte para a primeira divisão do Brasileiro em 2008", prometeu o jogador. São Caetano O atacante Tico, que estava no Zhejiang Greentown, da China, é o mais novo reforço do São Caetano para o Paulistão. Tico é o sexto jogador contratado para a competição - já chegaram o goleiro Júlio César e o volante Hernani (ambos do Marília), o lateral-direito Wilton Goiano (Portuguesa), o lateral-esquerdo André (Ponte Preta) e o atacante Leandrinho (Santo André). A diretoria ainda que mais dois jogadores para fechar o time e defender o vice-campeonato conquistado em 2007.