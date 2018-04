Clubes se reforçam para o Paulistão Coincidência ou não, depois que o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, confirmou publicamente que o campeão paulista da temporada será o vencedor da Série A-1, os dirigentes dos clubes participantes foram atrás de reforços. Eles tentam se fortalecer para igualar o feito de apenas dois times do interior: a Internacional de Limeira, campeã em 1986, e o Bragantino, campeão em 1990. O Botafogo apresentou hoje o meia Vagner, de 27 anos, que está vinculado ao Monterrey do México. Ele já atuou no Bahia, Cruzeiro e Santos e espera voltar com força total no futebol paulista. "O Botafogo é um grande clube e que pretende ser campeão. Também tenho este objetivo", disse o jogador. A Internacional de Limeira optou por concentrar seus esforços num artilheiro. Trouxe Gauchinho, de 25 anos, que já atuou no XV de Piracicaba, Botafogo-SP, Grêmio e Cerro Porteño, do Paraguai. No segundo semestre do ano passado ele defendeu o Avaí (SC) no Campeonato Brasileiro da Série B. A Matonense preferiu a experiência do volante Luis Carlos Goiano, de 33 anos, que já defendeu vários clubes em São Paulo como São José, Novorizontino e Ponte Preta. Em 1993 ele foi campeão mundial interclubes pelo São Paulo, ficando entre 1995 e 1999 no Grêmio. Na temporada passada, Goiano defendeu o Atlético-PR e também o Etti Jundiaí, campeão paulista da Série A-2. A Portuguesa Santista, ameaçada pelo rebaixamento, também está se reforçando. O primeiro deles é o zagueiro Sorlei, ex-Fluminense, São Paulo e Guarani. Ele tem 28 anos e ano passado disputou alguns jogos pelo Bragantino, na Série B do Brasileiro. Ele se apresenta no estádio Ulrico Mursa amanhã, quando a diretoria também espera confirmar a vinda de alguns reforços do Santos: o volante Marcos Basílio, além dos atacantes André Dias, Ailton e Jecinho. Quem não contratou, está atrás de reforços. O Rio Branco quer um zagueiro e um lateral, enquanto o Ituano pensa em um meia-esquerda experiente. O Barbarense, ainda sem técnico, quer se reforçar, e o Santo André, um dos favoritos ao título, ainda espera trazer mais um ou dois jogadores experientes para conquistar o inédito título paulista. Segundo José Farah, o campeão da Série A-1 será o legítimo campeão paulista da temporada. Além disso, disputará amistosamente o Supercampeonato com os três primeiros paulistas do Rio-São Paulo e uma vaga na Copa dos Campeões de 2003 com o campeão carioca. Além disso, garantirá na próxima temporada uma vaga no Rio-São Paulo e outra na Copa do Brasil.