Clubes têm brecha para virada de mesa A possibilidade de uma virada de mesa, que beneficiaria os rebaixados Palmeiras, Botafogo, Portuguesa e Gama, volta a rondar o futebol brasileiro. Desta vez, por conta da suspeita de uma irregularidade no contrato do lateral-direito Wendell, que disputou o Brasileiro do ano passado pelo Flamengo, e que poderia levar o clube carioca a perder 15 dos pontos que conquistou na competição, o que o jogaria para a segunda divisão. Aproveitando a situação, os clubes rebaixados estariam articulando um movimento para a virada de mesa: o Flamengo não cairia, mas eles seriam mantidos na primeira divisão. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, no entanto, garante que o regulamento não será rasgado. Wendell jogou no Ceará no primeiro semestre de 2002, rescindiu o contrato e assinou com o Uniclinic, outro time cearense, que o emprestou ao Flamengo. A suspeita é que a assinatura do jogador foi falsificada no documento da rescisão. Isso invalidaria a negociação e, conseqüentemente, a posterior transferência para o Flamengo. Mas a CBF garante que não houve irregularidade. O diretor-jurídico da entidade, Luiz Gustavo, explicou que a CBF forneceu o registro para o atleta e atestou sua negociação, porque todos os documentos estavam em ordem. De acordo com o dirigente, se ficar constatado que a assinatura de Wendell foi falsificada em sua transferência do Ceará para o Uniclinic (com quem o atleta tinha contrato até 12 de agosto de 2006), o responsável pelo erro é a Federação Estadual de Futebol do Ceará, encarregada de fazer os registros de transferências entre os Estados. Ricardo Teixeira disse que os prazos para um possível recurso contra o Flamengo já caducaram. "Gostaria que aqueles que disseram que haveria virada de mesa dissessem e escrevessem agora que a CBF bancou tudo o que disse: que não haveria virada e isso não ocorreu?, afirmou o presidente da CBF. Wendell confirma não ter assinado o documento de rescisão com o Ceará, mas garante que deu uma procuração para o seu então advogado, João Paulo Lopes, assinar por ele. A versão é confirmada pelo advogado do Ceará, Emerson Damasceno, e também pelo diretor de esportes do clube e ex-dirigente do Uniclinic, Clóvis Dias, que garante que não existe irregularidade na transferência de Wendell. "O próprio jogador já reconheceu isto. Ele já confirmou que o procurador dele foi quem assinou o contrato e nós já sabíamos disto", disse Clóvis Dias. Entretanto, o radialista e advogado cearense Carlos Tolstói, especializado em direito esportivo, sustenta que a rescisão do contrato de Wendell com o Ceará é irregular. Segundo ele, uma pessoa que não quis se identificar lhe enviou a documentação na qual, no lugar da assinatura do jogador, há um garrancho. "Mesmo que a assinatura seja de um advogado, conforme alega o jogador, não consta nenhuma procuração anexa, nem sequer é mencionado o nome dessa pessoa e nem que seja um procurador?, afirmou. O Flamengo recebeu com ironia a possibilidade de disputar a segunda divisão. "Isso é choro de perdedor do Palmeiras. Eles estão desesperados, mas vão ser obrigados a jogar a segunda divisão", disse o vice-presidente jurídico do clube, Michel Assef. Wendell chegou ao Flamengo no dia 15 de agosto de 2002, contratado por empréstimo até o 31 de dezembro do mesmo ano. O atleta atuou contra a Ponte Preta, Bahia e foi escalado no banco de reservas no confronto com o Grêmio. O registro do contrato na CBF foi feito no dia 30 de agosto do ano passado.