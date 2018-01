Clubes têm de ensinar regulamento Tem jogador que mal sabe o nome do próximo adversário que vai enfrentar, quanto mais entender regulamento, tabela e conhecer os times antes de uma competição. Em relação ao Campeonato Paulista, que começa nesta quarta-feira, a situação não é diferente. Mas pelo menos, dessa vez, teve clube que tentou minimizar a desinformação. No Corinthians, a diretoria preparou uma cartilha, distribuída na semana passada, com informações sobre o regulamento do Estadual e sobre os times participantes. O material, bastante minucioso, traz cronograma, relação de hotéis onde a delegação ficará hospedada e dicas importantes como a de evitar qualquer medicamento que não seja fornecido pelo clube, para evitar o doping. No Santos, coube ao técnico Emerson Leão servir de professor. O treinador, que esteve na reunião da Federação Paulista de Futebol na qual foi feita a apresentação do regulamento, explicou hoje aos atletas os pontos mais importantes das novas regras, especialmente no que diz respeito à disciplina. O zagueiro André Luiz resumiu as recomendações. ?Machucar o companheiro nem pensar; tem de esquecer o juiz, deixar ele apitar.? O atacante são-paulino Luís Fabiano conta que uma reunião com a comissão técnica ajudou a tirar as dúvidas do elenco. ?Por isso, sabemos como será o campeonato. Se empatar nas fases finais, vai ter pênalti, né?? Em relação aos times do interior, ele admite saber pouco sobre eles. O técnico Cuca, no entanto, chama para si a responsabilidade neste ponto. ?Nós, da comissão técnica, temos a obrigação de conhecer os adversários.? Os clubes de Campinas, Guarani e Ponte Preta, por sua vez, deixaram o regulamento em segundo plano. Estevam Soares, técnico da Ponte, deixa isso bem claro. ?Confesso que ainda nem vi detalhes do regulamento, que me parece ser basicamente o mesmo do ano passado.? A primeira rodada - Nesta quarta, Atlético Sorocaba e Corinthians abrem o Campeonato, a partir das 15h30, em Sorocaba. As outras nove partidas começam às 30h30: Palmeiras x Paulista, Oeste x Santos, São caetano x Mogi Mirim, Ituano x União São João, Guarani x Marília, São Paulo x Ponte Preta, Portuguesa Santista x Portuguesa, Rio Branco x União Barbarense e América x Juventus.