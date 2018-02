Clubes turcos não liberam brasileiros Jogadores brasileiros que atuam em times da Turquia estão com dificuldades de deixar o país. A assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores informou nesta sexta-feira que os clubes estão interpretando a decisão dos atletas como quebra de contrato e exigem o pagamento de multas rescisórias. As dificuldades foram informadas à embaixada brasileira na Turquia pelos próprios jogadores, como o atacante Viola, que joga no time Gaziantepspor. Com medo da guerra no Iraque, eles tentam deixar a região e voltar ao Brasil. Diante disso, o Itamaraty acionou a embaixada brasileira em Berna, na Suíça, que entrou em contato com a FIFA, sediada em Zurique. Por orientação da entidade, o Itamaraty determinou às embaixadas brasileiras nos países do Oriente Médio que entrem em contato com as federações e clubes e peçam a flexibilização dos contratos. Por enquanto, apenas os jogadores que atuam na Turquia pediram ajuda ao corpo diplomático brasileiro. Segundo o diretor do departamento de registros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Luiz Gustavo, ao longo do ano passado, 56 jogadores brasileiros se transferiram para clubes na Turquia, Arábia Saudita, Catar, Israel, Emirados Árabes, Líbano, Kwait, Omã, Bahrein e Irã. De acordo com o órgão, não há atletas brasileiros no Iraque. Somente no Catar, vivem 35 jogadores brasileiros, entre eles, o veterano Romário, que assinou contrato de três meses com o Al-Saad, pelo qual deverá receber US$ 1,5 milhão. Romário diz que pretende permanecer no país. ?Por enquanto estou tranqüilo. Só pensarei em voltar ao Brasil se sentir que há uma ameaça real à minha integridade física?, disse o jogador.