Clubes vetam unificação das Séries B Os planos da Federação Paulista de Futebol de unificar as Séries "B" do futebol no Estado foram derrubados pelos clubes no Conselho Arbitral realizado nesta quinta-feira à tarde na sede da entidade, na capital. Depois de muita discussão e quatro votações, os representantes da Série B-1 não aceitaram a união com os clubes das Séries B-2 e B-3. A unificação pretendida pela FPF para regionalizar a competição e diminuir custos deve ser efetivada em 2005, quando também está prevista a união entre as Séries A2 e A3. A manutenção da Série B-1, equivalente à quarta divisão, foi decidida no voto. Nas três primeiras sessões de votação aconteceram empates por oito votos. Na quarta, o represente do Monte Azul mudou seu voto frustrando o sonho da FPF em mudar a disputa. Desta forma, a Série B-1 será disputada nos mesmos moldes desta temporada, com os 16 clubes sendo divididos em dois grupos de oito. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo, que se enfrentam entre si na primeira fase. Na segunda fase acontece o confronto entre os oito primeiros, também em dois turnos. Quatro clubes vão garantir o acesso para a Série A-3 em 2005. Jalesense e Grêmio Barueri, campeão e vice da Série B-2, garantiram o acesso e vão ocupar as vagas dos rebaixados Lemense e Guarulhos. A única mudança é a permissão para a inscrição de três jogadores acima de 23 anos, uma reivindicação antiga dos clubes. A divisão dos grupos, tabelas e regulamentos serão definidos em outra reunião. Participaram da Arbitral representantes destes clubes: Linense, Santa Ritense, Batatais, Velo Clube, Monte Azul, Fernandópolis, Ecus, Capivariano, Palestra, União Mogi, XV de Caraguatatuba, Jalesense, Grêmio Barueri, Ferroviária e Paraguaçuense. União entre B2 e B3 - Por outro lado, não houve discussão entre os dirigentes para unir as Séries B2 (16 clubes) e B3 (12 clubes). Com a Série B1 fora, a competição deve ter ainda quatro clubes convidados: Osasco, Garça, Corinthians de Caçapava e Litoral, time recém-fundado por Pelé. A idéia é formar o campeonato com 32 clubes, divididos em quatro grupos de oito cada. Depois de se enfrentarem no mesmo grupo, em dois turnos (12 jogos), passariam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. Os 16 restantes seriam divididos em dois grupos de oito cada, que também se enfrentariam entre si para apontar os dois primeiros colocados. Este seriam os quatro finalistas e garantiriam o acesso para a Série B1. O regulamento também vai permitir a inscrição de até três jogadores com idade superior a 23 anos.