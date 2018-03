Clubes viram colchas de retalhos O Campeonato Brasileiro não chegou à metade, o segundo semestre do ano corre solto e os times se desfazem. No período em que deveriam estar ajeitados, ou no máximo em busca de pequenos ajustes, há tantas baixas e vaivém tão intenso, que se transformam em colchas de retalhos. Com raras exceções - o líder Cruzeiro é uma delas -, fica impossível para o torcedor decorar a escalação. Sem contar que a confiança despenca, na mesma velocidade com que o time perde posições na classificação. Leia mais no Estadão