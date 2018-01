Clubes voltam a pressionar a Fifa Dirigentes de mais de cem clubes de toda a Europa se reúnem nesta terça-feira na sede da Uefa (Federação Européia de Futebol), para pedir que as seleções nacionais paguem compensações financeiras às equipes para conseguirem a liberação de seus jogadores que atuam no exterior. Em um encontro de dois dias, os cartolas vão tentar fechar um acordo que estabeleça valores e condições para que os clubes liberem os jogadores para atuar pelas seleções de seus países. A iniciativa de cobrar pela liberação dos atletas ocorre depois que os maiores clubes europeus decidiram se queixar à Fifa sobre o amistoso entre o Brasil e a China que será realizado nesta quarta-feira e que está obrigando os times europeus a ceder seus jogadores para um amistoso que visaria, segundo eles, apenas a arrecadação de dinheiro pela CBF. Dos 22 jogadores originalmente convocados para a viagem à China, 19 atuam na Europa, o que gerou a irritação dos clubes. Segundo os dirigentes, as equipes gastam milhões com os jogadores e, mesmo assim, são obrigadas a ficar sem o atleta durante quase uma semana cada vez que uma seleção decide promover um amistoso. Na avaliação da Fifa, porém, é obrigação da equipe liberar o jogador. Caso não o façam, podem ser suspensos de competições internacionais e mesmo serem multados. MUNDIAL DE CLUBES - Outro tema na agenda dos dirigentes europeus é o Mundial de Clubes, que deveria ocorrer em Madri no próximo ano. Os europeus querem que a Fifa desista da competição, que em 2000 foi vencida pelo Corinthians. O argumento dos clubes é de que não haveria mais espaço na agenda internacional para uma competição que atrai poucos patrocinadores.