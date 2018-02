Coadjuvantes do Santos estão em alta Nem só de estrelas como Robinho, Elano e Léo é formado o elenco santista. Mesmo no time titular, há uma série de jogadores que, no começo do ano, eram meros desconhecidos da torcida. São esses os casos do goleiro Mauro, do zagueiro Ávalos e do volante Fabinho, que foram conquistando aos poucos a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo e dos torcedores. Eles comemoraram bastante o título conquistado neste domingo ? todos falando em tom de ?volta por cima?. ?Passei muitas dificuldades para chegar aqui, na condição de titular e campeão brasileiro. A torcida pegou muito no meu pé e fui até afastado por deficiência técnica. Mas sabia que iria superar tudo isso?, disse Ávalos. ?Agradeço muito ao professor Vanderlei, que sempre disse para eu manter a calma.? Mauro também fez elogios a Luxemburgo. Foi ele quem deu uma chance ao goleiro, depois de Doni, Júlio Sérgio e Tápia ocuparem o gol sem nenhum sucesso este ano. ?O Vanderlei confiou em mim e devo muito a ele?, agradeceu o titular da camisa 1. ?E nem tenho como descrever a emoção que estou sentindo agora. No primeiro ano defendendo um clube grande, conquisto meu primeiro título na carreira, o de campeão brasileiro.? Já o volante Fabinho, aplaudido de pé neste domingo em Rio Preto, agradeceu ao carinho da torcida. ?O comportamento dela foi demais?, disse o campeão brasileiro.