Coadjuvantes são as estrelas no Morumbi Nem sempre são os protagonistas que garantem sucesso de bilheteria nos filmes de Hollywood ou nos europeus, como os de Pedro Almodóvar. Muitas vezes, quem dá o toque de classe, o diferencial para uma obra cinematográfica, é o coadjuvante, aquele que não aparece tanto, mas pode ser decisivo. É por isso que, anualmente, o Oscar, em Los Angeles, premia também os atores ?secundários? e não apenas os principais. No futebol, a situação não é diferente e, neste domingo, as estrelas do clássico entre Corinthians e São Paulo, no Morumbi, às 16 horas, podem ser os coadjuvantes. Leia mais no Estadão