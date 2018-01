COB lamenta ausência do futebol no Pan Ao receber nesta quinta-feira o documento da CBF, por fax, informando a desistência da seleção masculina de futebol da disputa dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, o Comitê Olímpico Brasileiro se mostrou surpreso e lamentou a decisão. Em nota oficial, o COB considerou que ?as razões apresentadas pela CBF são discutíveis porque as dificuldades encontradas na organização dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003 atingem todas as modalidades esportivas e todos os países participantes?. E lembrou à CBF que ?nem todos os países têm as mesmas condições estruturais, porém, em nome da universalização do esporte, todos devem ter o direito de organizar competições importantes?. No documento enviado ao COB, assinado pelo secretário-geral da CBF, Marco Antônio Teixeira, foi relatado que em visita a São Domingos, entre 21 e 25 de maio, o supervisor Alexandre Gonzalez constatou que a Vila Pan-Americana não reúne condições de hospedagem da delegação. Além disso, o péssimo estado do campo, a falta de um sistema de transporte eficiente, a ausência de um regulamento para a disputa e o problema de liberação dos jogadores também influenciaram na decisão de não participar da competição.