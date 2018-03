COB vai receber R$ 15 mi, diz Melles A primeira parcela de 10%, do total de R$ 150 milhões previstos para o Esporte, neste ano, estará a disposição do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a partir de primeiro de junho, segundo o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles. Durante uma reunião na sede da entidade, nesta quinta-feira, ele informou que a verba será distribuída, via Caixa Econômica, para as confederações, federações e entidades filiadas ao COB. "Eles vão decidir quanto cada um receberá. Tudo será feito com a maior transparência possível, dentro de um programa de capacitação e metas", disse. Melles reconheceu que os recursos são "insignificantes", mas representam outro passo para, em dez anos, transformar o Brasil em uma potência olímpica. O ministro explicou que a isenção fiscal para a importação de materiais esportivos, uma das principais reivindicações dos desportistas, já foi negociada com o Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. A pedido de Maciel, a medida trará a discriminação de todos os produtos beneficiados, sem, no entanto, especificar um limite de valor. Na segunda-feira, o COB e o Ministro do Esporte e Turismo divulgarão o plano para a distribuição dos recursos.